Назначен новый прокурор Соликамска

Прокурором Соликамска назначен советник юстиции Антон Павлович, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Соответствующий приказ генеральный прокурор РФ подписал в начале этой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран прокуратура Соликамска

Фото: ya.ru прокуратура Соликамска

Фото: ya.ru

До этого господин Павлович возглавлял прокуратуру Александровска, ранее он был зампрокурора Осинского района, работал помощником прокурора Краснокамска.

Должность Соликамского городского прокурора стала вакантной после того, как на пенсию вышла старший советник юстиции Ольга Константинова. В надзорном органе она проработала 43 года.