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Компанию могут лишить лицензии из-за возможной добычи золота в Башкирии

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в полицию материалы о возможной добыче рассыпного золота ООО «Седьмой Цех» под видом геологического изучения, на которое предприятие имеет лицензию. Как сообщает пресс-служба ведомства, также компания привлечена к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности инспекторам Росприроднадзора (19.4.1 КоАП РФ). Кроме того, направлены материалы в Роснедра на комиссию по досрочному прекращению лицензии компании.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

31 января во время рабочей поездки в Учалинский район глава Башкирии Радий Хабиров на территории Мансуровского сельсовета осмотрел карьер ООО «Седьмой цех», сообщала пресс-служба главы республики. Компания зарегистрирована в Челябинской области и ведет добычу золота на участке «Восточноабзаковский». Вице-премьер – руководитель аппарата правительства региона Азамат Абдрахманов сообщил, что в деятельности компании выявили нарушения и направили руководству требования по их устранению.

Господин Хабиров в общении с представителями ООО «Седьмой цех» подчеркнул, «что республика готова конструктивно взаимодействовать и оказывать поддержку только добросовестным недропользователям», отмечается в релизе. Он посоветовал компании «устранять недочеты».

Майя Иванова

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