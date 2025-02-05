Сын воронежского сенатора Лукина получил долю в местном «Цитроне»

Половина воронежского ООО «Цитрон» перешла к сыну сенатора от региона Сергея Лукина — Александру Лукину. Соответствующие изменения были отражены в ЕГРЮЛ 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще 50% принадлежат генеральному директору и ранее единственному владельцу компании Анатолию Гревцеву. Он также является учредителем ООО «Фармаком», «Аннинский спиртзавод» и «Этилацетат» — на спиртзаводе, у которого четыре года назад возникали судебные споры с Росалкогольрегулированием, действует крупнейшее в России производство этилацетата для непищевых целей.

По данным Rusprofile, ООО «Цитрон» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 2023 год компания закончила с выручкой в 15 млн руб. и чистой прибылью в 505 тыс. руб.

В 2023 году «Цитрон» заявил проект по производству лимонной кислоты в регионе. Изначально его стоимость составляла 3 млрд руб., но к апрелю 2024-го она выросла до 10 млрд. Проектная мощность предприятия также увеличилась — с 10 до 20 тыс. т в год. Запуск первой линии был запланирован на первый квартал 2025 года, монтаж второй должен начаться сразу после этого.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова