В Белорецке из-за ремонта на водозаборе начались перебои с водоснабжением

В Белорецке с 4 февраля наблюдается ухудшение ситуации с холодным водоснабжением. Районная администрация связывает «снижение напора» с сокращением объемов воды в водоносных слоях Катайского водозабора и ремонтом. Власти попросили жителей запастись водой в водоразборных колонках.

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В микрорайонах Нижнее селение и Октябрьский, а также поселке Косогорный организован подвоз воды.

Как сообщила официальный представитель администрации Юлия Валеева в комментариях в соцсетях, 4 февраля в двух кварталах города с 9:00 до 12:30 было отключено отопление.

Возобновление нормальной работы системы ожидается после 7 февраля.

Идэль Гумеров