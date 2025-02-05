В Белорецке из-за ремонта на водозаборе начались перебои с водоснабжением
В Белорецке с 4 февраля наблюдается ухудшение ситуации с холодным водоснабжением. Районная администрация связывает «снижение напора» с сокращением объемов воды в водоносных слоях Катайского водозабора и ремонтом. Власти попросили жителей запастись водой в водоразборных колонках.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В микрорайонах Нижнее селение и Октябрьский, а также поселке Косогорный организован подвоз воды.
Как сообщила официальный представитель администрации Юлия Валеева в комментариях в соцсетях, 4 февраля в двух кварталах города с 9:00 до 12:30 было отключено отопление.
Возобновление нормальной работы системы ожидается после 7 февраля.