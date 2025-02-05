Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белорецке из-за ремонта на водозаборе начались перебои с водоснабжением

В Белорецке с 4 февраля наблюдается ухудшение ситуации с холодным водоснабжением. Районная администрация связывает «снижение напора» с сокращением объемов воды в водоносных слоях Катайского водозабора и ремонтом. Власти попросили жителей запастись водой в водоразборных колонках.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В микрорайонах Нижнее селение и Октябрьский, а также поселке Косогорный организован подвоз воды.

Как сообщила официальный представитель администрации Юлия Валеева в комментариях в соцсетях, 4 февраля в двух кварталах города с 9:00 до 12:30 было отключено отопление.

Возобновление нормальной работы системы ожидается после 7 февраля.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...