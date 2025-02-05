За год количество секс-шопов в Перми сократилось более чем на 20%

К началу 2025 года в Перми сократилось количество секс-шопов, сообщает «Ъ» со ссылкой на «Яндекс Карты». Аналитики сервиса подсчитали, что по состоянию на 1 января 2025 года в городе насчитывалось 23 магазина по продаже интимных товаров, что на 20,7% меньше, чем год назад. Сокращение этого рынка отмечается по всей стране. К началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников количество секс-шопов снизилось: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Увеличение числа таких магазинов отмечается только в Новосибирске — на 5,5% (до 58 магазинов) и Екатеринбурге — на 2,6% (до 39 точек). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно. Наибольшее уменьшение рынка секс-шопов произошло в Волгограде — на 36,3% (до 14 шт.), Перми и Самаре (на 19,4%, до 25).

Эксперты и участники рынка интимтоваров говорят, что причины уменьшения числа таких отделов — в перетекании спроса на маркетплейсы, а также в сетевые магазины косметики, которые активно осваивают эту нишу. Не добавляет оптимизма продавцам и рост стоимости закупок из-за подешевевшего рубля.