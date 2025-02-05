В Перми умер экс-руководитель пермского почтамта

В Перми на 80-м году жизни скончался бывший директор пермского почтамта Александр Кажин. Об этом сообщает портал properm.ru со ссылкой на его бывших коллег. Господин Кажин занимал должность начальника учреждения 11 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФПС по Пермскому краю Фото: УФПС по Пермскому краю

Александр Кажин возглавлял пермскую почту в период с 1999 по 2011 год. При нем были проведены реформы в работе почтамта, выпускалось профильное издание «Почто-ринг».

В 2004 году, когда началась реформа почтовой системы, было создано ФГУП «Почта России», объединившее региональные почтовые системы в качестве филиалов.