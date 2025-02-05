В Перми умер экс-руководитель пермского почтамта
В Перми на 80-м году жизни скончался бывший директор пермского почтамта Александр Кажин. Об этом сообщает портал properm.ru со ссылкой на его бывших коллег. Господин Кажин занимал должность начальника учреждения 11 лет.
Фото: УФПС по Пермскому краю
Александр Кажин возглавлял пермскую почту в период с 1999 по 2011 год. При нем были проведены реформы в работе почтамта, выпускалось профильное издание «Почто-ринг».
В 2004 году, когда началась реформа почтовой системы, было создано ФГУП «Почта России», объединившее региональные почтовые системы в качестве филиалов.