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В Перми умер экс-руководитель пермского почтамта

В Перми на 80-м году жизни скончался бывший директор пермского почтамта Александр Кажин. Об этом сообщает портал properm.ru со ссылкой на его бывших коллег. Господин Кажин занимал должность начальника учреждения 11 лет.

Фото: УФПС по Пермскому краю

Фото: УФПС по Пермскому краю

Александр Кажин возглавлял пермскую почту в период с 1999 по 2011 год. При нем были проведены реформы в работе почтамта, выпускалось профильное издание «Почто-ринг».

В 2004 году, когда началась реформа почтовой системы, было создано ФГУП «Почта России», объединившее региональные почтовые системы в качестве филиалов.

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