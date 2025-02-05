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Коммерсантъ FM
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МВД расширяет перечень лиц, имеющих право на репатриацию в Россию

МВД РФ предложило расширить список категорий соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. Добавить в перечень предлагается родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик. Соответствующий проект поправок к президентскому указу №872 опубликован на regulation.gov.ru. Предоставить право на репатриацию также предлагается постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих государств.

Изначально в рамках программы соотечественники имели право переселяться в ряд указанных правительством регионов и рассчитывать на социальные выплаты от государства (например, им компенсируют затраты на переезд и оформление документов). Но после введения с января 2024 года института репатриации в программе появились особые условия для четырех категорий соотечественников: граждан СССР, родившихся и проживавших в РСФСР; имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся в РСФСР или Российской империи; граждан РФ, постоянно проживавших за рубежом по состоянию 24 февраля 2022 года; добровольно отказавшихся от гражданства РФ. Они могут заселяться в любой регион (не только указанный правительством) и не подтверждать знание русского языка, но при этом имеют меньше льгот. В пояснительной записке расширение перечня объясняется тем, что указанные категории иностранцев, «как правило, владеют русским языком и воспитаны в традициях российской культуры». Кроме того, МВД предлагает упростить подтверждение владения русским языком для остальных участников программы переселения. Сейчас таким подтверждением служат сертификат о знании русского языка по итогу экзамена, документ об образовании, полученный в России, или аттестат или диплом, выданные в СССР. Добавить к перечню предлагается диплом о высшем образовании, полученный в зарубежном филиале российского вуза (если обучение велось на русском языке). А состоящим или ранее состоявшим в гражданстве России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины предлагается вовсе не подтверждать владение языком.

Заместитель главы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с “Ъ” предположил, что инициатива МВД представляет собой возврат к идее получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Такая возможность была у граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии до принятия поправок к закону «О гражданстве» в декабре 2022 года. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал инициативу «логичной», отметив, что указанные категории лиц «воспитаны в советской культуре» и «будут такими же, как мы». «Ну и пусть приезжают. Не вижу здесь ничего дурного»,— сказал он.

Полина Мотызлевская

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