В вымогательстве нашлось место для гостайны

В Санкт-Петербурге суд частично закрыл процесс по уголовному делу Ильи Горбунова, бывшего топ-менеджера принадлежавшей в прошлом бизнесмену Евгению Пригожину медиагруппы «Патриот». Подсудимого обвиняют в вымогательстве у депутата петербургского заксобрания Александра Малькевича крупных сумм за так называемый блок на негатив. Посторонних не пустят на те заседания, где будут оглашены материалы, содержащие гостайну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Горбунов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Илья Горбунов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Илью Горбунова, бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот», попечительский совет которого до своей гибели возглавлял основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, задержали в Петербурге в июне 2024 года. Господину Горбунову было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Позже, после проведения обысков, в деле появилась и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

По данным следствия, Илья Горбунов угрожал бывшему генеральному директору телеканала «Санкт-Петербург», советнику губернатора Александра Беглова и в то время еще кандидату в депутаты Заксобрания Петербурга Александру Малькевичу (избран депутатом на осенних довыборах в петербургский парламент) публикацией неких компрометирующих сведений. В материалах дела сказано, что за молчание бывший топ-менеджер «Патриота» требовал разные суммы, при этом, по данным следствия, Илья Горбунов уже распространял в Telegram-каналах информацию, «подрывающую деловую репутацию» Александра Малькевича. «27 мая 2024 года Горбунов через общего знакомого передал в адрес М. требование о передаче фигуранту 10–20 млн руб. под угрозой продолжения распространения порочащих сведений. Далее Горбунов требовал 4 млн руб. 21 июня Горбунов лично высказал М. требование о передаче денежных средств»,— говорится в обвинительном заключении. Подсудимого задержали после передачи «куклы», имитирующей более чем 1,5 млн руб. Отметим, что потерпевший по делу Александр Малькевич тоже является выходцем из медиаструктур Евгения Пригожина.

Медиагруппа «Патриот» официально объявила о своем закрытии 30 июня 2023 года. В состав холдинга входили ФАН, «Экономика сегодня», «Федеральное агентство происшествий», «Свободное время» и множество других порталов и Telegram-каналов.

На судебных заседаниях, где обсуждалась мера пресечения для Ильи Горбунова, фигурант заявлял о своей невиновности, а также о намерении принять участие в специальной военной операции.

Первое слушание дела по существу, как сообщал “Ъ”, прошло в Петроградском райсуде Петербурга в конце прошлого года. Несмотря на то что формально заседание было открытым, в зал были приглашены только участвующие в процессе стороны, журналистов внутрь не пустили. В ходе заседания адвокаты обвиняемого ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру из-за допущенных на стадии предварительного следствия нарушений. Судья взяла время на раздумье и 29 января просьбу защиты отклонила.

На заседании 4 февраля прокуратура обратилась к судье с ходатайством о частичном закрытии процесса. Надзорное ведомство при этом ссылалось на то, что во время слушаний может быть разглашена государственная тайна, в том числе сведения о военнослужащих. Кроме того, гособвинение посчитало, что и допрос потерпевшего Александра Малькевича также нужно провести в закрытом режиме. Суд с гособвинением согласился.

«Мы выступали против закрытия процесса. По нашему мнению, для этого нет никаких оснований. Сведения, которые составляли охраняемую законом тайну, в принципе, были в предыдущем открытом заседании озвучены. Суд постановил объявить процесс закрытым частично, пока будут оглашаться доказательства стороны обвинения»,— так прокомментировал “Ъ” ситуацию адвокат Илья Горбунова Самвел Абрамян.

«Для меня странно, почему это не было сделано раньше,— поделился с “Ъ” своим мнением и Александр Малькевич.— Для меня это (проведение допроса в закрытом режиме.— “Ъ”) абсолютно очевидно, и странно, что это у кого-то вызывает вопросы. Я являюсь носителем существенного объема информации, которая не может выдаваться в общественное пространство». По его словам, в суде могут быть оглашены сведения, связанные со СВО.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург