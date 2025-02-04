Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил поражение в игре со «Спартаком» командными ошибками. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин (в середине)

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин (в середине)

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что железнодорожники проиграли московской команде со счетом 4:5. Матч Никитин назвал «невнятным». Он согласился с высказыванием журналиста о том, что игру 4 февраля можно назвать «каскадом ошибок и больших, и маленьких».

«Командный вид спорта позволяет эти ошибки нивелировать. Но когда команда не играет как команда, то эти ошибки видны. Правильно реагировали на голы соперника? Большую часть игры неправильно. У "Спартака" сегодня ошибок меньше было заметно»,— сказал главный тренер.

Второй матч из-за дисквалификации отсутствует Максим Шалунов, и «Локомотив» проигрывает вторую игру подряд. Игорь Никитин не согласился с высказыванием, что по этой причине «команда просела».

«У нас достаточно квалифицированных ребят, которые уже доказывали, что можно и без Шалунова играть, и без Радулова, и без Исаева, и без Елесина. Еще раз, когда команда, тогда незаметно отсутствие кого-то. Сегодня этого не было. Пять удалений? Можно найти себе оправдание. Но хочу передать команде, что не в этом проблема. Это для слабых утешение. Мы должны обыгрывать и с пятью удалениями, и без удалений, без разницы. Мы это уже доказывали. Поэтому и спрос такой»,— пояснил тренер.

6 февраля в Ярославле «Локомотив» сыграет с минским «Динамо». Ярославцы лидируют в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 80 очками.

Алла Чижова