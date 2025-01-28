Форвард «Локомотива» Шалунов дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наложил на хоккеиста «Локомотива» Максима Шалунова наказание в виде дисквалификации на два матча. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Шалунова оштрафовали и дисквалифицировали на одну игру за эпизод с травмой игрока «Динамо», но так как хоккеиста уже наказывали дисциплинарным штрафом до конца игры в этом сезоне, ему полагается еще одна одноматчевая дисквалификация. Поэтому общий срок дисквалификации составил две игры.

Напомним, что инцидент с травмой произошел в третьем периоде матча между «Локомотивом» и «Динамо» 27 января. Артем Ильенко получил от Максима Шалунова «толчок клюшкой». Лед самостоятельно он покинуть не смог.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал оценку ситуации: «Если бы Тема играл вбрасывание правильно, то он бы не залез этой ногой вперед».

Как сообщил спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин, Ильенко из-за полученной травмы пропустит минимум месяц. Клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля.

Алла Чижова