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«Локомотив» уступил «Спартаку» с минимальным разрывом

ХК «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» со счетом 4:5 в Ярославле. Шесть шайб было забито в третьем периоде.

Фото: Андрей Иванов

Фото: Андрей Иванов

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Березкин и Андрей Сергеев (на последней секунде). За «Спартак» забили Егор Савиков, Адам Ружичка, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. «Спартак» заработал одно удаление на последних минутах игры, «Локомотив» — пять за весь матч.

6 февраля в Ярославле «Локомотив» сыграет с минским «Динамо». Ярославцы лидируют в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 80 очками.

Алла Чижова

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