С Лосиного Острова вытесняют инвесторов

Затянувшееся строительство торгового центра общей площадью 175 тыс. кв. м рядом с национальным парком «Лосиный Остров» в Мытищах на Ярославском шоссе оказалось под вопросом. Муниципальные власти намерены расторгнуть с инвестором договор аренды площадки. В 2014 году на этом участке планировалось строительство торгцентра «Рио» стоимостью $300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Администрация городского округа Мытищи Подмосковья подала иск в Арбитражный суд Московской области к ООО «Георесурс» с требованием расторгнуть договор аренды 23 га в нескольких километрах от МКАД по Ярославскому шоссе с ответчиком и вернуть истцу площадку, а также взыскать 51,2 млн руб. задолженности за арендную плату. Информацию об этом деле “Ъ” обнаружил в арбитражной картотеке. В администрации Мытищ и «Георесурсе» не ответили на запрос “Ъ”.

В 2014–2015 годах «Георесурс» принадлежал сыну бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему и структурам ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Сейчас, по данным СПАРК, 50% компании закреплены за ООО «Марьина Роща» (через ряд юрлиц принадлежит панамскому «Ливенворт груп» и армянской Berkli Group), еще 27% у Александра Дрожжина (он является бывшим гендиректором мотоклуба Iron Birds, сооснователем которого выступает Артем Чайка) и 23% у «Сихорс Интернешнл» с Маршалловых Островов. В ГК «Ташир» не ответили на запрос “Ъ”.

В 2014 году «Георесурс» арендовал землю в Мытищах для строительства торгцентра «Рио» общей площадью 175 тыс. кв. м с предполагаемым объемом инвестиций в $300 млн. Завершить проект планировалось в 2015 году. Срок действия договора аренды участка истекает в 2063 году, указано в выписке из ЕГРН (есть у “Ъ”).

Однако споры вокруг этой площадки возникают уже не первый год. В 2017 году член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин потребовал остановить строительство, ссылаясь на нарушение экологического законодательства. В частности, указывал он, был нарушен запрет на строительство в 150-метровой зоне от границ национального парка «Лосиный Остров»: торгцентр примыкает непосредственно к границе леса.

Однако сами власти не усмотрели нарушения законодательства. В судебных разбирательствах властей Мытищ с подмосковным управлением Росимущества, завершившихся в мае 2024 года, сказано, что Минприроды РФ и ФГБУ «Национальный парк "Лосиный Остров"» выдавали разрешения «Георесурсу» на проведение работ на участке. Тогда же суд удовлетворил требования местной администрации признать отсутствующим право собственности Российской Федерации на участок.

Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева считает высокими шансы администрации Мытищ на удовлетворение иска, особенно если «Георесурс» не докажет, что исправно вносил платежи, или оперативно не погасит задолженность в ближайшее время. Кроме того, истец может утверждать о нарушении правил землепользования со стороны ответчика или о несоответствии возводимого объекта выданному разрешению на строительство, добавляет управляющий партнер юрфирмы Nova Inc Павел Желновод.

В случае выигрыша истца строительство торгцентра приостановят в связи с отсутствием прав на участок у застройщика, говорит господин Желновод. Если начатое строительство зарегистрировано или будет признано в качестве объекта незавершенного строительства, то «Георесурс» сохранит право собственности на такой объект и для дальнейшего строительства торгцентра необходимо будет заново предоставлять участок в аренду тому же лицу, отмечает юрист практики «Недвижимость и строительство» бюро «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Анастасия Останина. Иначе события могут развиваться по нескольким сценариям, считает Алина Шлеева: например, появление нового арендатора, который продолжит строительство, либо снос объекта или его консервация.

Дарья Андрианова