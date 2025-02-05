С улицы Рентгена снимают «Стельп»

Бизнес-центр «Стельп» на улице Рентгена, 7, выставили на продажу за 1 млрд рублей, объявление о продаже объекта опубликовали на онлайн-торгах. Участники рынка говорят, что сейчас объект принадлежит физлицам. Историческое здание в Петроградском районе общей площадью 6,6 тыс. кв. м заполнено арендаторами на 95%. Эксперты полагают, что цена на доходный дом М. Я. Стельп завышена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на улице Рентгена, 7 полностью отреставрировано и не нуждается в реконструкции

Фото: Wikimapia Здание на улице Рентгена, 7 полностью отреставрировано и не нуждается в реконструкции

Фото: Wikimapia

В выставленный на «Авито» лот входят семиэтажное здание, оборудованное под офисы класса В, и земельный участок в собственности площадью 1,8 тыс. кв. м. Всего под аренду пригодно 4,7 тыс. из 6,6 тыс. кв. м недвижимости. В объявлении уточняется, что на данный момент арендаторами занято 4,465 тыс. кв. м площади.

Доходный дом М. Я. Стельп в стиле модерн построен на Петроградской стороне в 1911 году. Капитальный ремонт здания завершили в 2004 году.

Как говорят участники рынка, сейчас здание принадлежит физлицам. Вчера по указанным в объявлении телефонам никто не отвечал.

Здание на улице Рентгена, 7, полностью отреставрировано и не нуждается в реконструкции. В то же время дом под охраной Смольного. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил доходный дом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. «Под охраной находятся элементы тектоники и декора лицевого фасада, включая исторический декор балконных ограждений»,— уточняется в документации ведомства.

Участники рынка сходятся во мнении, что обременения от КГИОП не повлияют на востребованность у покупателей. Впрочем, сомнения у экспертов вызвала цена бизнес-центра, которую они сочли завышенной. «Ставки аренды на свободные площади объекта находятся на уровне 1,3 тыс. рублей за квадратный метр. При этом для обеспечения хотя бы десятилетней окупаемости она должна находиться на уровне 1,8 тыс. рублей в месяц без учета операционных расходов»,— заявил партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

Именно цена выступает ключевым фактором, который влияет на интерес инвестора, полагают брокеры. Однако они добавили, что сейчас на рынке коммерческой недвижимости наблюдается подъем интереса к офисным площадям, из-за чего предложение даже по такой цене может быть востребовано. К тому же аналитики консалтинговой компании NF Group отмечают возможность роста арендных ставок в офисах класса В в 2025 году. В прошлом году средневзвешенная ставка увеличилась на 18%, до 1,7 тыс. рублей за «квадрат», а на этот год прогнозируют повышение до 2 тыс. рублей.

Стефания Барченкова