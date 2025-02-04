Рекордный объем ввода складов зафиксировали в Петербурге в 2024 году

В минувшем году в Петербурге и Ленобласти ввели 781 тыс. кв. м складов, что на 37% превышает предыдущее максимальное значение, достигнутое в 2022 году, сообщают аналитики портала Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Активный прирост новых площадей связан с вводом в эксплуатацию ряда крупных комплексов — «100К» (118 тыс. кв. м), «Осиновая роща» (74 тыс. кв. м) и корпуса в ИР «PNK Парк Колпино» (132 тыс. кв. м).

Совокупный объем качественного готового предложения перешагнул отметку в 5 млн кв. м и составил 5,7 млн кв. м. В 2025 году в эксплуатацию введут введут еще 520 тыс. кв. м.

Среди крупных объектов: распределительный центр (РЦ) Ozon в Порошкино (117 тыс. кв. м), РЦ WB в Шушарах (106 тыс. кв. м) и вторая очередь РЦ «Спортмастер» в Малом Карлино (25 тыс. кв. м).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Яндекс Маркет» договорился об аренде комплекса «Фортис 11» площадью 63 тыс. кв. м в поселке Шушары. По мнению экспертов, это позволит компании усилить позиции в конкуренции с Ozon и Wildberries.

Андрей Маркелов