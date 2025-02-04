У «Нептуна» не праздник

Администрация Нижнего Новгорода подала иск об освобождении земельного участка к общественной организации владельцев речных маломерных судов «Нептун-ПР». Она с 2009 года арендует у города 0,9 га под лодочную станцию на правом берегу Оки для сотни нижегородцев. В мэрии считают, что договор аренды прибрежного земельного участка у «Нептуна-ПР» истек еще в 2021 году по одностороннему отказу арендодателя и ссылаются на ранее вынесенное судебное решение. Однако, указывают ответчики, то решение касалось спора о взыскании оплаты, а не о расторжении договора аренды. Лодочники, считая его действующим, платят за аренду земли и намерены защищать свои права в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Нижнего Новгорода хочет освободить берег Оки от лодочной станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэрия Нижнего Новгорода хочет освободить берег Оки от лодочной станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После того, как в прошлом году нижегородские власти снесли как самовольную постройку лодочную станцию «Турист» на Волге, угроза нависла над небольшой станцией «Нептун-ПР» на Оке. Ею распоряжается общественная организация владельцев речных маломерных судов (ООВРМС), учрежденная еще в 1995 году. В Нижнем Новгороде больше нет таких лодочных станций. В январе администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к ООВРМС «Нептун-ПР» об освобождении занимаемого земельного участка площадью 0,9 га. Власти хотят вернуть эту территорию, обязав лодочников освободить ее от ригелей для хранения лодок, буксировочной лебедки и малогабаритных домиков.

В общественной организации состоят около 100 собственников моторных лодок, ежемесячно они платят за аренду 18,6 тыс. руб. Но если лодочники «Туриста» не смогли вовремя переоформить архивные советские документы и узаконить свои правоотношения по земле, то «Нептун-ПР» еще в 2009 году заключил с Нижним Новгородом договор аренды под организацию стоянки маломерных судов.

Как следует из иска администрации, в апреле 2021 года мэрия уведомила общественную организацию об одностороннем отказе от договора аренды и считает его прекращенным спустя три месяца. В мэрии уверены, что расторжение договора подтверждено решением арбитражного суда по делу № А43-40249/2022. В тексте этого судебного решения есть ссылка на позицию Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) администрации Нижнего Новгорода о том, что договор с ООВРМС «Нептун-ПР» расторгнут в одностороннем порядке. Однако к сути спора это не относилось — тогда КУГИ взыскивал с общественной организации неосновательное обогащение и проценты. В решении также отмечено, что «Нептун-ПР» считает договор аренды действующим и предоставил в суд видеозапись о том, что на приемку земельного участка в августе 2021 года чиновники мэрии не пришли. По мнению ответчика, передача участка реализована не была. Поэтому лодочники продолжили платить городу арендную плату.

Член правления «Нептун-ПР» Олег Андрианов полагает, что расторгнуть договор аренды власти могли бы только по решению суда, либо в случае нарушения лодочной станцией его существенных условий. Однако с иском о расторжении договора администрация в суд не обращалась. Лодочники не смогли выяснить, какие у города есть замечания к лодочной станции. В претензионной переписке с председателем КУГИ Светланой Помпаевой им не назвали конкретных причин отказа от договора. Поэтому соответствующее уведомление об отказе в правлении лодочной станции считают неправомерным, а договор аренды — продленным на неопределенный срок на тех же условиях. «Договорные отношения нашей общественной организации с городом действуют на протяжении 15 лет. Однако уловка со ссылкой на судебное решение по другому предмету спора и немотивированный односторонний отказ КУГИ могут указывать, что по поводу земельного участка имеются какие-то скрытые договоренности. Кому-то понадобилась территория лодочной станции», — полагает Олег Андрианов.

Он рассказал, что в 2020 году, когда областное правительство устанавливало охранные зоны расположенного выше по склону парка «Швейцария»как объекта культурного значения, арендуемый лодочниками земельный участок вошел в отдельную зону регулирования застройки, где стало возможно капитальное строительство. А в апреле 2021 года осматривать лодочную станцию на берегу Оки приезжали представители областного Агентства по ипотечному кредитованию и развитию жилищного строительства (ныне это казенное предприятие «Регнедвижимость»). Они показали заявление директора агентства Виталия Щеголева в КУГИ с просьбой предоставить им муниципальный земельный участок на 11 месяцев для организации стоянки маломерных речных судов. Правление ООВРМС «Нептун-ПР» затем пыталось официально выяснить в КУГИ, есть ли у городской власти какие-либо планы использования арендуемого участка, но конкретного ответа оно не получило.

В мэрии пока не комментируют причины выселения организации. Судебный процесс по иску об освобождении земельного участка начнется в марте. Лодочники со своей стороны попросили общественную палату Нижнего Новгорода организовать общественный контроль данной ситуации.

Роман Кряжев