Центр лыжного спорта «Демино» избежал банкротства

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении иска по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Центр лыжного спорта "Демино"», директором которого является бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соревнования в "Демино"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Соревнования в "Демино"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с заявлением о признании общества банкротом обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ярославской области. Сумма исковых требований составляла 11,5 млн руб. Однако на момент рассмотрения иска большая часть долга была погашена. От заявителя поступило ходатайство об уточнении заявленных требований.

«Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем два млн руб. Судом установлено, что задолженность была частично погашена и на дату проведения судебного заседания общий размер задолженность должника не превышает 2 млн руб. Заявления иных кредиторов о признании должника несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд не поступали»,— говорится в решении суда.

Сумма долга на момент рассмотрения иска составила 1,8 млн руб., в связи с чем суд отказал в процедуре введения наблюдения.