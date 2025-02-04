Газ-два взяли

Краевые власти определились с кандидатурой на вакантный пост первого замглавы Перми. На эту должность рассматривается заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев. Ожидается, что он может выйти на работу в мэрии в середине февраля в качестве замглавы по управлению имуществом и земельным отношениям. Эксперты считают, что возможное назначение в администрацию Перми человека из госкорпорации может быть эффективным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Синев

Алексей Синев



Как стало известно «Ъ-Прикамье», на вакантную должность замглавы Перми рассматривается кандидатура замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева. Сейчас он проходит проверку и может трудоустроиться в мэрию в середине февраля. По информации «Ъ-Прикамье», новую работу топ-менеджеру газораспределительной компании предложили краевые власти.

Предполагается, что Алексей Синев в новой должности будет курировать градостроительство, имущественные и земельные вопросы. Ранее этими вопросами занималась первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. В январе текущего года она покинула пост в мэрии и была назначена и.о. руководителя Пермского муниципального округа. Источники «Ъ-Прикамье» не исключают, что в перспективе Алексей Синев также может занять должность первого заместителя главы города.

Отметим, ранее на эту должность рассматривались замглавы Перми Яна Фурман, курирующая в мэрии блок по управлению планированием и финансами, а также руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова.

В мэрии информацию о кадровом назначении не комментируют.

Источник, близкий к краевой власти, сказал «Ъ-Прикамье», что ставка на первого зама еще не сделана. «Поработают замы — будет видно, кто из них справится»,— полагает он.

Алексей Синев окончил юридический факультет ПГНИУ по направлению «Социальная работа» в 1998 году. После работал в юридическом отделе Пермской городской думы, был начальником управления Аппарата правительства Пермского края. В «Газпром газораспределение Пермь» работает с 2007 года. На посту замгендиректора курировал правовые, земельные и имущественные вопросы. В частности, ставил на учет построенные газопроводы, устанавливал сервитуты, решал вопросы закупок. Также он член комиссии с правом решающего голоса избиркома Ленинского района Перми, был выдвинут Пермской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает приглашение Алексея Синева в мэрию интересным кадровым решением. «Человек непростой, с богатым опытом, серьезными компетенциями. Он успел поработать и в городе, и в крае, и в госкорпорации. А чиновникам муниципального и регионального уровня очень часто не хватает именно тех компетенций, которые хорошо развиты у представителей бизнеса: эффективность, скорость принятия решений, целеустремленность, применение инновационных подходов»,— отмечает эксперт.

Политтехнолог и бывший психотерапевт Виктор Соколов полагает, что работа в мэрии может заинтересовать топ-менеджера «Газпром газораспределение Пермь». «Могу предположить, что это может рассматриваться как карьерный рост. Все-таки газовики управляют только конкретной отраслью, а мэрия — главные управленцы краевой столицы. Это открывает возможности для самореализации, тем более что, имея опыт работы на высокой должности в администрации Перми, Алексей Синев сможет претендовать на возвращение в “Газпром” или другую госкорпорацию с повышением. Это перспективнее, чем расти исключительно в рамках корпорации»,— полагает эксперт. Он добавил, что и мэрия может быть заинтересована в привлечении человека «со стороны»: «Это специалист с профильным опытом, навыками. Важно, что он может говорить на одном языке с подрядчиками, а также вести переговоры с газовиками разного уровня. Вероятно, в мэрии таких кадров на данный момент нет».

Константин Кадочников