Самозанятое непосильным трудом

Оформление сотрудников под видом самозанятых граждан является для компаний обходом закона с целью уклонения от уплаты налогов и расценивается как злоупотребление правом, признал Верховный суд РФ (ВС). Работодатель обязан заплатить за таких граждан НДФЛ и страховые сборы. Причем нельзя автоматически снизить размер подоходного налога на сумму, которую его работники уже перечислили в бюджет как самозанятые. Граждане вправе вернуть себе эти деньги как переплату, и лишь по их заявлению ее можно зачесть в счет недоимки работодателя по НДФЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС объяснил, в каком размере доначисляется НДФЛ работодателю, оформившему сотрудников как самозанятых. По итогам проверки деятельности ИП Фарита Садыкова налоговая инспекция выявила схему по уклонению от уплаты НДФЛ. Налоговики установили, что в 2021 году помимо 92 работников, за которых предприниматель уплатил подоходный налог, господин Садыков сотрудничал еще с 78 гражданами, имевшими статус самозанятых. ФНС признала последних фактическими работниками предпринимателя, доначислив ему 3,6 млн руб. страховых взносов, 2,6 млн руб. НДФЛ и 65,1 тыс. руб. штрафа.

Предприниматель оспорил налоговое решение (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года). Арбитражные суды трех инстанций согласились с наличием схемы с самозанятыми, прикрывавшей «фактическое наличие трудовых отношений», но снизили сумму подоходного налога. По мнению судов, из доначисленных 2,6 млн руб. НДФЛ нужно вычесть 794 тыс. руб. налога на профдоход, который граждане сами заплатили в бюджет. В этой части бюджетные интересы не пострадали, объясняется в решениях. Штраф, взимаемый с недоимки, был, соответственно, уменьшен на 19,9 тыс. руб.

Налоговики обжаловали эти выводы в ВС, настаивая, что у работодателя и граждан разные налоговые обязательства, которые нельзя смешивать, к тому же эти налоги поступают в бюджеты разных уровней. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, которая встала на сторону налоговиков, хотя и не безоговорочно. Действия предпринимателя по заключению с гражданами соглашений об оказании услуг вместо трудовых договоров «фактически направлены на обход законодательства в целях экономии на уплате страховых взносов и возможной минимизации при уплате НДФЛ», что является «злоупотреблением правом», признала коллегия.

Налоговый кодекс (НК) предписывает ИП и юрлицам удерживать НДФЛ непосредственно из доходов (зарплаты) работников. Но если эта обязанность не исполнена, то уплачивать отчисления в бюджет работодателю придется «за счет собственных средств», объяснил ВС.

На средства, которые граждане как самозанятые уплатили в бюджет, бизнес посягать не может, эти деньги принадлежат именно физлицам, которые могут обратиться с заявлением об их возврате. Впрочем, у работников есть право попросить о зачислении уплаченных ими средств в счет недоимки работодателя, но без такого обращения зачет переплаты в счет обязательств ИП недопустим, уточнила коллегия.

Вместе с тем, отметил ВС, инспекция не уведомила граждан об ошибочной уплате ими налога на профдоход и нарушила принцип добросовестности налогового администрирования, формально подойдя к расчету недоимки. Конституционный суд, напомнила коллегия, требует учитывать «экономическую обоснованность» налоговых обязательств и «фактическую способность» плательщика налогов и сборов заплатить их. В итоге решения судов в части снижения суммы НДФЛ были отменены — этот эпизод должен быть рассмотрен заново в первой инстанции. ИП и инспекции рекомендовано рассмотреть «возможность проведения налоговой реконструкции». Судя по всему, это нужно для того, чтобы определить, какую зарплату смог бы платить гражданам работодатель, если бы оформил их по Трудовому кодексу.

В ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

Чистка самозанятых рядов

В таких делах на чаше весов балансируют интересы бизнеса и государства, говорит адвокат Адвокатской палаты Москвы Иван Белов: «Для бизнеса привлечение к сотрудничеству самозанятых весьма выгодно, так как позволяет существенно экономить на НДФЛ и соцвзносах. Государству же гораздо удобнее управлять социальными процессами и администрировать доходы через работодателей, чем иметь дело с большим количеством независимых индивидов».

11,9 миллиона самозанятых граждан было зарегистрировано на 1 декабря 2024 года, прирост за год составил 32%, по данным ФНС

«С самого начала эксперимента по введению налога на профдоход в 2019 году ФНС постоянно предупреждала о недопустимости злоупотребления этим режимом и подмены трудовых отношений заключением договоров с самозанятыми»,— отмечает партнер Taxology Алексей Артюх. Партнер «Пепеляев Групп» Ксения Литвинова уточняет, что оформление работников как самозанятых характерно для малого и среднего предпринимательства, для которого «существенная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда прямо влияет на общую рентабельность бизнеса». Это могут быть строительные, клининговые компании, курьерские службы, колл-центры. Часто так оформляют водителей, сотрудников в несложном производстве, торговле и логистике, добавляет господин Артюх.

При этом, по словам Ксении Литвиновой, «развернутая в 2024 году налоговиками совместно с трудовыми инспекциями кампания по противодействию заключению с гражданами гражданско-правовых вместо трудовых договоров свидетельствует о том, что проблема фиктивных самозанятых имеет значительный масштаб». Вывод ВС о злоупотреблении работодателя и его ответственности «вне зависимости от причинения ущерба бюджету» госпожа Литвинова оценивает как «предельно строгий».

Налоговая профдеформация

Тем не менее, отмечает господин Белов, экономколлегия «постаралась найти справедливость для обеих сторон». Так, продолжает юрист, бизнес может убедить сотрудников обратиться за возвратом налога на профдоход, «чтобы затем зачесть его в счет НДФЛ, от которого уклонялся работодатель». Гражданам это может быть выгодно, «поскольку переквалификация в НДФЛ позволит им рассчитывать на налоговые вычеты, права на которые у них раньше не было», рассуждает Иван Белов. С точки зрения бизнеса, продолжает Ксения Литвинова, интересно, какие варианты налоговой реконструкции будут рассмотрены с учетом волеизъявления псевдосамозанятых.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин обращает внимание, что инспекция должна доказать «информирование самозанятых об ошибочном исчислении ими налога на профдоход». Он полагает, что в последующем это может быть отражено в протоколах допроса сотрудников в рамках налоговых проверок. Алексей Артюх замечает, что неуведомление инспекцией граждан об их переплате «теоретически может позволить восстановить срок для возврата средств, если три года с уплаты уже истекли».

В целом, полагают юристы, теперь бизнесу будет сложнее обосновать привлечение самозанятых. Впрочем, господин Станчин не думает, что любое сотрудничество с самозанятыми будет рассматриваться как схема по уклонению от налогов. С ним согласна и госпожа Литвинова: «Если компания сотрудничает с действительно самозанятым физлицом, которое самостоятельно организует свою деятельность, оказывает услуги разным заказчикам и получает вознаграждение за результат услуг (не за трудовой процесс), то оснований считать это схемой и доначислять компании налоги нет».

Анна Занина, Ян Назаренко