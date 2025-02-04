Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих инстанций по иску АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (акционеры — два физлица) к АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ, принадлежит мэрии Уфы). Истец взыскивал с САХ Уфы стоимость устранения ущерба, причиненного арендованному им земельному участку. В 2020 году с территории, на которой находится эксплуатируемый ответчиком полигон ТКО, произошла утечка фильтрата. В 2023 году «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось в суд, заявив, что из-за загрязнения участка лишилось возможности построить мусоросортировочный комплекс. Стоимость рекультивации истец оценил в 1,2 млрд руб. Суды первых двух инстанций в удовлетворении требований отказали, но кассационная инстанция нашла ошибки, для исправления которых вернула дело на пересмотр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии заново рассмотрит иск частного АО «Спецавтохозяйство по уборке города» к АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ, акционер — мэрия Уфы) о взыскании 1,2 млрд руб. за ущерб, причиненный арендуемому истцом участку.

Спецавтохозяйство с июня 2019 года арендует участок в селе Черкассы под Уфой. Площадь территории — около 5 га. Как заявлял истец, на территории он планирует построить инновационный автоматизированный комплекс сортировки и утилизации ежегодной мощностью 400 тыс. тонн.

Муниципальный САХ эксплуатирует полигон ТБО, расположенный на соседнем участке. Как следует из материалов дела, в октябре 2020 года с городской свалки произошел разлив фильтрата на площади 6,4 тыс. кв. м, из-за чего почва оказалась загрязнена вредными веществами, что сделало невозможным строительство мусоросортировочного комплекса частным АО.

АО «Спецавтохозяйство по уборке города» создано в марте 2019 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, владельцами компании являются некие физически лица.

АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» реорганизовано из МУП с таким же названием в ноябре 2024 года с уставным капиталом 391 млн руб., принадлежит мэрии Уфы. С 1 января 2019 года является региональным оператором по обращению с ТКО в территориальной зоне №1 (уфимской). С февраля 2024 года в арбитражном суде Башкирии рассматривается иск муниципального Спецавтохозяйства к акционерному обществу с аналогичным названием. Бывшее МУП просит суд обязать ответчика изменить фирменное наименование. Ближайшее заседание по делу назначено на 11 февраля.

Загрязнение было подтверждено анализами проб почвы, показавшими превышение содержания хлорида-иона, сульфата-иона, нитрита-иона, нитрата-иона, цинка и никеля.

Прокуратура Уфимского района выдала САХу представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Нарушитель пытался обжаловать документ в арбитражных судах, но потерпел неудачу.

Ссылаясь на принятые судебные решения, частное «Спецавтохозяйство по уборке города» попыталось взыскать с САХа 1,2 млрд руб., в которые привлеченные специалисты оценили стоимость дренажных работ и установки системы водоотведения для возврата участка в первоначальное состояние (454,4 млн руб.) и стоимость причиненного землям вреда (746,7 млн руб.).

Суды первой и апелляционной инстанций оснований для удовлетворения иска не нашли, указав, что дренажные работы были предусмотрены в 2019 году при проектировании комплекса, поскольку уже тогда было известно, что подземные воды могут достигать поверхности земли. Кроме того, было принято во внимание, что застройщик не пытался получить разрешение на строительство в мэрии Уфы — суды увидели в этом отсутствие намерений построить комплекс. Также было указано, что истец не уполномочен взыскивать компенсацию за нанесенный природе вред.

Кассационная инстанция пришла к иному мнению, посчитав, что для рассмотрения спора важно установить виновного в загрязнении участка и сам факт причинения ущерба. Кроме того, суд указал, что в Земельном кодексе РФ предусмотрено право арендатора на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель.

При новом рассмотрении спора, постановил арбитражный суд Уральского округа, необходимо назначить комплексную экспертизу и дать надлежащую правовую оценку доводам и доказательствам.

Председатель Союза экологов Александр Веселов ранее отмечал необходимость провести экспертизу по делу. По его мнению, проект строительства мусоросортировочного комплекса был перспективным, получил одобрение в правительстве республики и администрации Уфы, но впоследствии «был заблокирован республиканскими чиновниками».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев оценивает перспективы истца при новом рассмотрении как достаточно высокие. Ключевое значение, по его мнению, при этом будет иметь экспертиза.

«Принципиальное значение имеет то, что кассационный суд четко определил правовую природу спора — это не экологический иск о возмещении вреда окружающей среде, а требование арендатора о возмещении убытков, причиненных его имущественным правам. Положительным фактором для истца является наличие в материалах дела документов, подтверждающих нарушения ответчиком правил эксплуатации полигона, включая постановления о привлечении к административной ответственности»,— полагает господин Терентьев.

С ним согласна юрист Enforce Law Company Елизавета Кожевникова.

«Пересмотр дела позволит рассмотреть вопрос о назначении экспертизы, что даст возможность установить причинно-следственную связь между действиями ответчика и убытками истца, а также определить размер ущерба. Если вина ответчика и размер заявленных требований будут подтверждены экспертизой, истец сможет рассчитывать на удовлетворение иска»,— прокомментировала эксперт.

Наталья Балыкова