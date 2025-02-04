«Фантех» делает ставку на развлечения

У направления развлекательных сервисов «Яндекса» — «Фантеха» — новый руководитель Ольга Филипук. До этого она отвечала за контентную стратегию, в том числе продюсировала, например, фильмы о Майоре Громе и проекты Гая Ричи «Переводчик» и «Министерство неджентльменских дел». В новой роли она займется развитием подписочного бизнеса в целом и усилением экосистемного подхода в сфере развлечений, который объединяет музыку, кино, книги, а также дает возможность копить кешбэк и тратить его потом на другие товары и услуги. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Яндекса» Фото: Пресс-служба «Яндекса»

Одним из ключевых направлений станет интеграция разных форматов контента — от онлайн-кинотеатров до театров и выставок, что уже становится стандартом для медиарынка, рассказала “Ъ FM” Ольга Филипук: «На сегодня "Яндекс Плюс" объединяет более 36 млн пользователей. Это самая большая подписка в стране. Мы привносим свою технологическую экспертизу в медиаиндустрию, делая развлечения более доступными и персональными. И мы продолжим удивлять и вдохновлять наших пользователей, креативное сообщество, партнеров, используя весь наш богатый технологический, креативный и продуктовый опыт».

Современные экосистемы стремятся объединить в одном пространстве максимальное количество развлекательных форматов. Онлайн-кинотеатры развивают собственные телеканалы, стриминговые платформы, покупают права на популярные ТВ-шоу, а классические телекомпании адаптируют контент для digital-аудитории. Назначение Ольги Филипук на пост руководителя «Фантеха» — логичный шаг в этой трансформации, говорят в пресс-службе «Первого канала»: «Мы давно и успешно сотрудничаем с Ольгой по многим проектам. Знаем ее как надежного партнера, эффективного менеджера и блестящего маркетолога. Поэтому, конечно, приветствуем ее назначение руководителем "Фантеха" и считаем, что она идеально этой позиции соответствует».

Еще один важный тренд — сближение онлайн- и офлайн-проката. Экосистемные подписки становятся не только средством доступа к контенту, но и инструментом для привлечения зрителей в традиционные кинотеатры. Многие фильмы одновременно выходят в онлайн и на большом экране, а стриминговые платформы инвестируют в кинопрокат, привлекая зрителей через подписочные механики. В J’son & Partners Consulting считают, что такие партнерства становятся ключевым драйвером развития рынка. Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова с этим согласна:

«Кинематограф — это одна из самых обширных сфер, которая может включать в себя литературу, музыку, мюзиклы, театры. Это все одна большая экосистема, управление которой в эпоху цифровизации подвластно только тому, кто понимает, что такое комплексный подход к индустрии развлечений. Назначение Ольги на эту должность понятно и заслуженно. Ее опыт поможет "Яндексу" внедрить инновационные решения, которые позитивно повлияют на развитие киноиндустрии».

Цифровизация охватывает не только медиаиндустрию, но и культурную сферу. Современные технологии становятся важным инструментом в развитии музеев, выставочных проектов и образовательных инициатив. «Яндекс» уже активно сотрудничает с культурными институтами, включая Государственную Третьяковскую галерею, говорит ее гендиректор Елена Проничева: «Сейчас музей трудно представить без цифровых технологий, которые проникают во все сферы его деятельности, начиная с экспозиционно-выставочной и заканчивая просветительскими и образовательными проектами. В конце 2024 года Третьяковская галерея совместно с "Яндексом" запустили конкурс для художников, использующих новейшие технологии в своем творчестве, и предложили им подумать над влиянием современных технологий на общество, развитие культуры и человеческого сознания.

Проект "Человек и нейросети: кто кого создает?" направлен на исследование влияния современных технологий на искусство. Мы выбрали десять художников для стажировки в офисе "Яндекса" и творческих мастерских Третьяковской галереи, а итогом этого проекта должна стать их выставка в Новой Третьяковке. Третьяковская галерея стремятся вдохновить молодежь на творчество и создание чего-то нового, а "Яндекс" дает возможность молодым специалистам проявить себя в совершенно новых для себя сферах и максимально сблизить искусство и IT-технологии. Поэтому участие таких компаний, как "Яндекс", в культурно-выставочной деятельности является важным условием для развития современной культуры».

В ближайшее время «Яндекс» планирует усилить свое присутствие в индустрии развлечений. Например, «Кинопоиск» готовит к премьере «Этерну» и новый сезон сериала «Метод», в прокат выйдет фильм «Король и Шут». В 2025 году состоится фестиваль «Хомякон», объединяющий фанатов кино, сериалов, аниме и музыки. А «Яндекс Афиша» уже продюсирует симфоническое шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» и масштабную выставку в Санкт-Петербурге о ценности льда в жизни человека и мировой культуре.