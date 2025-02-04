Альфа-банк признан лучшим организатором IPO и SPO в стране. По объему привлеченных средств компания занимает первое место с участием в восьми размещениях. Эксперты Cbonds и PREQVECA отмечают, что прошлый год стал рекордным по объему сделок. Больше всего размещений, почти две трети рынка по объему, организовал именно Альфа-банк. При составлении рейтинга учитывались данные из пресс-релизов, эмиссионных документов, раскрытия информации компаний и другие материалы.

Сервис «Авито» увеличил вознаграждения белым хакерам по программе поиска уязвимостей. Как сообщили в пресс-службе компании, участники программы могут тестировать все мобильные и веб-приложения «Авито», а также любые доступные сервисы, работающие на поддоменах avito.ru, на предмет ошибок в коде, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Мировой автопром опасается, что анонсированные Дональдом Трампом торговые войны могут стать еще большим потрясением для рынка, чем пандемия коронавируса. Наихудший сценарий, при котором будут введены как американские, так и ответные пошлины, скорее всего, приведет к цепочке банкротств среди более слабых поставщиков автозапчастей, пишет Financial Times. При этом руководители General Motors, Stellantis и Tesla дали понять, что увеличат производство машин в США, чтобы компенсировать воздействие повышенных тарифов. В худшем положении находится Volkswagen — 45% его продаж в Америке приходится на автомобили, сошедшие с конвейеров в Мексике и Канаде.