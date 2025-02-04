Трамп созвонится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня, 4 февраля, проведут телефонные переговоры. Об этом сообщил старший советник по торговле и производству Питер Наварро в эфире Politico Live, пишет агентство Reuters.

«Давайте посмотрим на итоги сегодняшнего телефонного разговора»,— цитирует Reuters комментарий господина Наварро корреспонденту Politico. Журналист задал Питеру Наварро вопрос, как американским потребителям реагировать на ответные пошлины Китая.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США предпринимают усилия по организации телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Когда именно это произойдет, госпожа Ливитт не конкретизировала, а лишь отметила, что «очень скоро».

Сегодня, 4 февраля, Китай объявил о введении десятипроцентных пошлин на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Контрмеры были приняты в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести десятипроцентные пошлины США на товары из Китая. Американские тарифы вступили в силу во вторник. Китайские пошлины в отношении импорта США будут действовать с 10 февраля.

Подробнее о торговой войне США и КНР — в материале «Ъ» «Китай ответил пошлинами».

Анастасия Домбицкая