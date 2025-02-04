На мосту под Ярославлем собирается пробка из-за аварии

На мосту через реку Великая на Костромском шоссе произошло столкновение как минимум трех автомобилей. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

В соцсетях очевидцы публикуют видео, на котором видно три разбитых автомобиля, полностью перекрывших направление в сторону Ярославля. По данным «Яндекс.Карт», пробка образовалась от Воробино, автомобили вынуждены объезжать аварию по встречной полосе.

На месте уже стоит скорая помощь и МЧС, в УМВД информацию на настоящий момент не прокомментировали.

Алла Чижова