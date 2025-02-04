Зарубивший топором собак переславец предстанет перед судом

Переславский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обвинительном заключении сообщается, что в селе Городище 15 октября 2024 года житель Переславля взял топор и нанес им множественные удары своим собакам, которые были привязаны.

«Собаки по кличке Мишка и Майка погибли мучительной смертью. Гулявшим во дворе дома без привязи собакам по кличке Тема и Бим, подсудимый нанес удары топором по голове, причинив боль и мучения. Животные смогли убежать от хозяина»,— сообщили в суде. Собакам оказали экстренную помощь. Животным помогали волонтеры.

Алла Чижова