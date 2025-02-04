Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарубивший топором собак переславец предстанет перед судом

Переславский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обвинительном заключении сообщается, что в селе Городище 15 октября 2024 года житель Переславля взял топор и нанес им множественные удары своим собакам, которые были привязаны.

«Собаки по кличке Мишка и Майка погибли мучительной смертью. Гулявшим во дворе дома без привязи собакам по кличке Тема и Бим, подсудимый нанес удары топором по голове, причинив боль и мучения. Животные смогли убежать от хозяина»,— сообщили в суде. Собакам оказали экстренную помощь. Животным помогали волонтеры.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...