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В Татарстане направят 18,9 млн руб. на закупку шести аппаратов УЗИ

В Татарстане планируют выделить 18,9 млн руб. на закупку шести аппаратов ультразвукового сканирования. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Стоимость одного аппарата ультразвукового сканирования составляет 3,15 млн руб. Оборудование поставят в городские клинические больницы Казани и Иннополиса, клинику медицинского университета и городскую поликлинику № 8 в столице Татарстана, центральные районные больницы в Заинске и Кукморе.

Заказчиком выступает Минздрав Татарстана. Аппараты УЗИ смогут использовать в 12 медицинских направлениях, среди которых кардиология, педиатрия, гинекология, урология и т. д. Диагональ экрана оборудования должна быть более 15 дюймов.

Диана Соловьёва

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