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«Чиновники оставляют себе возможность технично переобуться в воздухе»

Владимир Осипов — о решении IIHF

Российским хоккеистам запретили участвовать в чемпионате мира, по Олимпиаде решения пока нет. МОК должен сам определить, допускать ли спортсменов до Игр-2026, заявили в Международной федерации хоккея (IIHF). А вот на чемпионат мира в том же году их точно не пустят. Как сообщает «Матч ТВ», решение принято после длительного обсуждения. Есть ли у России шансы сыграть на Олимпиаде? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

То, что российскую сборную не допустили до очередного чемпионата мира, вполне понятно. В совет IIHF входят в основном представители, как сейчас говорят, недружественных стран, включая Польшу, Латвию и Германию. Федерация хоккея России тут же заявила о негативном отношении к сборной и даже собирается оспорить это решение в суде, что приятно удивляет. Раньше до этого как-то не доходило. Перевести диалог федераций в юридическую плоскость — действительно классная идея. Да, на первый взгляд кажется, что шансов у российской стороны немного, но спортивный юрист Артем Пацев видит в этом перспективы:

«В швейцарском праве, которое гораздо ближе к российскому, чем английское или американское, при удовлетворении иска о взыскании убытков должен обязательно быть установлен компонент причинно-следственных связей. Вот если есть какие-то виновные, которые совершили что-то противоправное, и эти действия оказались в причинно-следственной связи с убытками, что удалось доказать, то тогда есть достаточно большие шансы на выигрыш дела».

Так что за судебной тяжбой с Международной федерацией хоккея точно стоит последить. Что же касается продления бана российской сборной, то посыпать голову пеплом точно рано. Дело в том, что команду пока отстранили только от чемпионата мира. Про Олимпиаду в этом решении ни словечка. А в 2026-м при всем уважении к мировому первенству именно зимние Игры — главный турнир, и тут, конечно, все свое влияние будет использовать МОК, который в прошлом году рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям. Но, к сожалению, далеко не во всех федерациях чиновников из Международного олимпийского комитета будут слушать, уверен двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Те структуры, которые не имеют своего мнения, слепо следуют указаниям МОК. А те, которые посильнее, позубастее, что называется, ведут свою самостоятельную политику и принимают решения в зависимости от собственных интересов».

К счастью, допустить сборную России по хоккею к Олимпийским играм в интересах МОК и Международной федерации хоккея. Дело в том, что на Игры в Италию в 2026-м приедут все звезды НХЛ. И представить себе этот турнир без таких звезд, как Александр Овечкин или Сергей Бобровский, которых даже нынешний президент США Дональд Трамп называет великими, сложно. Наверняка свою роль сыграет и тот факт, что выиграть олимпийский турнир при наличии во всех сборных игроков НХЛ России будет сложно. Шансы на успех при нынешнем формате Игр у нашей команды скромные, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«Это два разных вида спорта — хоккей с участием НХЛ и хоккей без нее.

Поэтому если Национальная хоккейная лига не участвует, то мы явные фавориты. В противном случае мы в тройке или даже в пятерке с достаточно скромными шансами».

Стоит сказать, что решение по допуску к чемпионату мира-2027 Международная федерация будет принимать в мае 2026-го на ежегодном конгрессе. Пока же в организации уверены, что возвращение наших хоккеистов на международные турниры небезопасно. Впрочем, своими размытыми формулировками чиновники явно оставляют себе возможность технично переобуться в воздухе в любой момент.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов

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