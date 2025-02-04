Планировавшему подорвать российских военных украинцу дали 10 лет

Гражданина Украины, который планировал подорвать российских военнослужащих, осудили на десять лет. Первые два года мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 30 тыс. руб. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по Южному военному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По материалам следствия, Рустам Чижик, 23-летний житель поселка Горностаевка в Херсонской области, собирался использовать гранату и тротиловые шашки, чтобы подорвать российских военных, дислоцированных в регионе. Его дело рассматривали по статьям о попытке преступления, терроризме и незаконном обращении со взрывчатыми материалами (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).