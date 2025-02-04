В Ульяновской области производство яиц выросло за год на 10%

В 2024 году птицефабриками Ульяновской области произведено 132 млн штук яиц. Это на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Численность птицы в хозяйствах всех категорий региона увеличилась на 1,2% и составила 1,27 млн голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 789,5 тыс. голов. Это на 13,4% выше уровня 2024 года, сообщили в областном минсельхозе.

Андрей Сазонов