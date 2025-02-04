Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище

Прощание с главой Федерации бокса ДНР и создателем добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») Арменом Саркисяном, погибшим в результате покушения в московском ЖК «Алые паруса», пройдет 6 февраля с 16:00 до 21:00 на Троекуровском кладбище. Господина Саркисяна похоронят на следующий день, говорится в сообщении пресс-службы батальона.

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3 февраля в 10:00 в элитном ЖК Москвы «Алые паруса» произошел взрыв. Как сообщает источник «Ъ», была приведена в действие армейская мина МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Армен Саркисян скончался в больнице. Еще четыре человека были ранены.

Мотивы преступника на данный момент не выявлены. По предварительным данным, убийца — выходец из Армении. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК).

Подробнее об Армене Саркисяне и его батальоне читайте в материале «Ъ».