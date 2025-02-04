ЧС вероятны из-за усиления снега в Нижегородской области 4 и 5 февраля

В Нижегородской области вечером 4 февраля прогнозируется снег, местами сильный, и ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Такая погода сохранится и утром 5 февраля. Из-за снега повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заторами на дорогах, нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб, ростом числа ДТП. Также возможны нарушения в работе аэропорта и происшествия, связанные с обрушением элементов зданий и конструкций.

Галина Шамберина