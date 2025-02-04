Росприроднадзор проводит внеплановые проверки нижегородских автопредприятий

В Нижегородской области межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановые проверки трех автопредприятий — ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Нижегородские моторы» и ООО «Нижегородские автокомпоненты». По данным надзорного ведомства, ранее этим предприятиям были выданы предписания об устранении выявленных экологических нарушений.

В Росприроднадзоре напомнили, что в 2024 году на ООО «Павловский автобусный завод» было зафиксировано 40 нарушений природоохранного законодательства, на ООО «Нижегородские автокомпоненты» — более 30, на ООО «Нижегородские моторы» — более 10.

В отношении юридических и должностных лиц компаний были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и наложены штрафы. Предприятиям были выданы предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Сроки проведения эти работ истекли.

Андрей Репин