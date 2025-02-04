В Перми усилили противогололедную обработку улиц из-за резких перепадов температур

На фоне резких колебаний температуры в Перми участились случаи образования наледи на дорогах. Чтобы минимизировать риски для пешеходов и водителей, городские службы производят обработку улиц современным противогололедным материалом «Бионорд» производства Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Сегодня материал применяется в Ленинском, а также частично в Свердловском и Дзержинском районах города.

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Для безопасной обработки дорожного полотна коммунальщики используют два вида реагентов: «Бионорд Универсальный» и «Бионорд Двухфазный», которые изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ и относятся к четвертому классу опасности – наиболее безопасному для человека и окружающей среды. Как отмечают специалисты, использование противогололедных материалов позволяет производить очистку тротуаров и проезжей части дорог города быстро и эффективно, экономя при этом время и ресурсы, затрачиваемые на уборку.

По данным регионального управления ГИБДД, за последний месяц количество травм среди пешеходов из-за гололеда сократилось на 56% в обрабатываемых районах. Число ДТП, вызванных низким сцеплением, снизилось на 15–30%.

Дорожные службы Перми подчеркивают, что режим усиленной уборки и обработки дорог от гололеда сохранится до полной стабилизации погодных условий. Ожидается, что количество инцидентов, связанных с гололедом, продолжит снижаться, а общее состояние дорожной сети города улучшится.

*Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных экологичных противогололедных реагентов «Бионорд». Компания входит в топ-30 крупнейших предприятий Пермского края и имеет производственные площадки в городах Краснокамске (Пермский край) и Долгопрудном (Московская область). Продукция УЗПМ предназначена для сезонного содержания дорог, аэродромов и других инфраструктурных объектов. Противогололедные материалы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России и входят в топ-100 лучших товаров страны. Их высокое качество и соответствие экологическим требованиям подтверждены официальными сертификатами и заключениями экспертов.

ООО «УЗПМ»