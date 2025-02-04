«Союз православных женщин» просит отменить концерт тиктокера в Кургане

Курганский «Союз православных женщин» выступил против организации концерта 21-летнего блогера Жени Лизогуба (лидер группы «ЦУ Е ФА»). Причиной стали подозрения тиктокера в растлении несовершеннолетних, заявили представители общественной организации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным курганского «Союза православных женщин», информация о возможных преступлениях Жени Лизогуба появилась в СМИ в 2023 году. Сообщалось, что 19-летний блогер имел отношения с несовершеннолетними младше 16 лет, в том числе интимные. Также в одном из видео тиктокер признался, что у него «триггер на детей в купальниках». Кроме того, блогер оставлял двусмысленные комментарии под фотографиями малолетних.

Концерт группы «ЦУ Е ФА» в Кургане должен состояться 14 февраля во Дворце культуры машиностроителей с возрастным цензом «6+». Проведение такого мероприятия является «прямым оскорблением всех курганских воинов, которые сейчас защищают нашу родину на полях СВО», отмечают в «Союзе православных женщин». Организация обратилась к руководству «Курганмашзавода» с просьбой отказать в предоставлении площадки группе, а также к надзорным и правоохранительным органам, предлагая провести проверку, кто дал разрешение на организацию концертного тура.

Виталина Ярховска