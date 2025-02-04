Пермская судоверфь поделилась ходом строительства круизного электросудна

В Пермской судоверфи (ПСВ) сообщили о текущих результатах строительства элементов круизного судна «Байкал». По данным пресс-службы компании, на сегодняшний день готово 7 из 80 днищевых секций каркаса. О начале строительных работ стало известно в ноябре прошлого года.

По данным пресс-службы, длина таких секций составляет от 3,3 до 3,8 м, ширина — от 6,2 до 14,9 м, высота — 1,6 м. Масса каждой варьируется от 7 до 15 тонн. «Днищевые секции являются основными элементами, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна»,— подчеркнули в пресс-службе ПСВ.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Emperium (Санкт-Петербург) начала строительство корпуса круизного судна «Байкал» с электрическим двигателем. На базе Пермской судоверфи планируется изготовить только секции электросудна, а дальнейшая сборка будет производиться по месту эксплуатации силами пермского судозавода.

Гибридное круизное судно речного класса М-ПР 2,5 «Байкал» имеет длину 54,6 м и ширину 14,6 м. На судне предусмотрены каюты бизнес- и эконом-класса, позволяющие разместить 68 гостей. На борту запланированы панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. Крейсерская скорость составляет 20 км/ч. Автономность плавания — семь суток.