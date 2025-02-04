обновлено 16:02
СК не нашел подтверждения данных о похищении 14-летней девушки в Удмуртии
Завьяловский отдел СУ СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении 14-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
2 февраля несовершеннолетняя самостоятельно покинула дом в селе Ягул и выехала в Краснодарский край. В настоящее время ее местонахождение установлено, она доставлена к следователю.
Противоправных действий в отношении подростка не зафиксировали, сведения о похищении не подтвердились. Следствие выясняет причины ее ухода.