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обновлено 16:02

СК не нашел подтверждения данных о похищении 14-летней девушки в Удмуртии

Завьяловский отдел СУ СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении 14-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

2 февраля несовершеннолетняя самостоятельно покинула дом в селе Ягул и выехала в Краснодарский край. В настоящее время ее местонахождение установлено, она доставлена к следователю.

Противоправных действий в отношении подростка не зафиксировали, сведения о похищении не подтвердились. Следствие выясняет причины ее ухода.

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