СК не нашел подтверждения данных о похищении 14-летней девушки в Удмуртии

Завьяловский отдел СУ СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении 14-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

2 февраля несовершеннолетняя самостоятельно покинула дом в селе Ягул и выехала в Краснодарский край. В настоящее время ее местонахождение установлено, она доставлена к следователю.

Противоправных действий в отношении подростка не зафиксировали, сведения о похищении не подтвердились. Следствие выясняет причины ее ухода.