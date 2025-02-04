В Башкирии 76% льготников получили бесплатные земельные участки

С 2011 года на учет для льготного получения земельного участка для ИЖС поставлено 96,46 тыс. жителей Башкирии, из них 76% (около 73,5 тыс. человек) на 1 января 2025 года обеспечены землей, сообщила заместитель министра земельных и имущественных отношений республики Фания Нафикова на заседании комитета Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании рассматривался вопрос об исполнении регионального закона от 5 января 2004 года «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

По словам госпожи Нафиковой, самая большая очередь — в Уфе. С 2022 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии сформировало около 4,3 тыс. земельных участков для предоставления льготным категориям граждан, в том числе 1,22 тыс. — в 2024 году. С июля 2022 года можно использовать альтернативную меру поддержки — единовременную денежную выплату в 250 тыс. руб. — для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита на покупку или строительство жилья.

По предварительным данным, Башкирия занимает первое место в ПФО по обеспеченности земельными участками льготных категорий граждан. Так, в Мордовии выдали участки 71,6 % льготников, в Кировской области — 71%, Оренбургской области — 70,6%, в Татарстане— 65,9%.

Майя Иванова