ТАСС: в Карелии глава управления ФАС покончил с собой

В Петрозаводске найдено тело главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Карелия Артура Пряхина. Он покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС по Республике Карелия Фото: ФАС по Республике Карелия

В региональном управлении СКР заявили агентству, что смерть господина Пряхина «наступила на рабочем месте» по адресу, где расположено местное управление ФАС.

По данным Telegram-канала 112, погибший чиновник оставил предсмертную записку, в которой попросил никого не винить, извинился перед женой и рассказал ей, где хранятся деньги. Из-за чего он совершил суицид, неизвестно.

Артур Пряхину было 56 лет. Он возглавлял карельское УФАС с февраля 2014 года. В 1994 году он окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию им. С. М. Кирова, в 2004 году — Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».