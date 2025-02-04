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Татарстанским ЗАГСам хотят дать право не регистрировать сомнительные имена детей

Необходимо разработать регламент, который позволит работникам ЗАГСа отказывать родителям в регистрации непонятных имен, которые могут унижать достоинство ребенка или стать поводом для травли. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец

Фото: tatarstan.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец

Фото: tatarstan.ru

«Стоит заметить, что подавляющее большинство родителей называют своих детей адекватными именами, но случаются и исключения. На волне хайпа родители могут выбирать детям необычные имена. Например, Илон Маск. У нас были новости о том, что после выхода сериала „Слово пацана“ кто-то хотел назвать своего ребенка именем Чушпан. Официального документального подтверждения этому нет, но тот факт, что родители могут стать невольными жертвами моды или захотеть отличиться, имеет место быть», — отметила она.

Ирина Волынец объяснила, что на сегодняшний день сотрудники ЗАГСа имеют право отказать в регистрации документов с сомнительным именем ребенка только в том случае, если в нем используется нецензурная брань или числительные, во всех остальных случаях — право выбора остается за родителями.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном создании в России реестра разрешенных имен для детей. Детский омбудсмен Татарстана в беседе с «Ъ Волга-Урал» подчеркнула, что предложение касалось не создания списка допустимых имен, а именно расширения полномочий сотрудников ЗАГСа.

Дарья Сайфиева

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