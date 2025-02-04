Каждый второй нижегородец не сможет финансово помочь близким в случае онкологии

Почти половина нижегородцев (48,8%) не смогут финансово помочь своим близким в случае онкологического заболевания. Такие данные были получены страховой компаний «Росгосстрах» в ходе опроса, проведенного к Всемирному дню борьбы с раком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос также показал, что остальные респонденты постараются найти необходимую для лечения сумму. Из них 13,5% возьмут необходимую сумму у знакомых или родственников, еще 10,1% возьмут в кредит в банке, 10,4% — продадут недвижимость и машину, 17,2% надеются на собственные накопления.

Половина опрошенных нижегородцев (51,4%) считают, что при онокологии помощь потребуется не только больному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. Участники опроса считают, что в первую очередь близким онкобольных нужна финансовая поддержка (45,5%), профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (30,9%) и моральная поддержка (7,3%).

Главной проблемой при борьбе с онкологий 44,4% опрошенных нижегородцев считают деньги. Каждый пятый опрошенный (24,5%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше 1 млн руб., еще 10,4% считают, что лечение до полного выздоровления может стоить дороже 5 млн руб.

По данным замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольги Купцовой, каждый год в России выявляется более 670 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Около 40% больных — люди, находящиеся в работоспособном возрасте. Стоимость лечения по полисам онкострахования в 2024 году достигала 6-7 млн руб. по одному случаю.

Андрей Репин