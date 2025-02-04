Европа первой в мире сертифицировала электродвигатель для самолетов

Французский промышленный концерн Safran сообщил, что первым в мире прошел сертификацию электродвигателя для самолетов. Соответствующий документ выдало Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Safran Фото: Safran

Сертификат соответствия требованиям регулятора получил двигатель ENGINeUS 100 после 1,5 тыс. часов испытаний и более 100 часов налета в реальных условиях. Разработка двигателя велась в сотрудничестве с EASA.

Как отмечает компания, ее разработка может устанавливаться на самолеты со стопроцентной электрической тягой и вместимостью от 2 до 4 пассажиров или на воздушные судна с гибридной силовой установкой и вместимостью до 19 пассажиров. Разработчик уже получил заказы от нескольких стартапов, среди которых Aura Aero, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, Electra, TCab Tech и VoltAero.

Кирилл Сарханянц