В Автозаводском районе у жилых домов построят комплекс по выращиванию овощей

Нижегородское ООО «Финстрой-Экопромпродукт» планирует построить комплекс по выращиванию, переработке и хранению овощей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится в протоколе январского заседания областной комиссии по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее правительство Нижегородской области сообщало, что объем инвестиций в проект должен составить 100 млн руб.

Комиссия по подготовке ПЗЗ рассмотрела вопрос о переводе участков в районе ул. Героя Бахтина, где планируется построить комплекс, в категорию земель для сельскохозяйственного использования. Сейчас эти участки находятся в категории земель поселения. Рассмотрению вопроса на комиссии предшествовала попытка провести общественные обсуждения проекта, на которые никто не пришел и их признали состоявшимися.

Представители Роспотребнадзора заявили о нецелесообразности перевода земель из одной категории в другую. В надзорном ведомстве уточнили, что в случае строительства комплекса в его санитарную зону попадут расположенные поблизости многоэтажные жилые дома.

По итогам обсуждения нижегородскому министерству градостроительной деятельности рекомендовали дать разрешение на перевод земель в категорию сельскохозяйственных, а ООО «Финстрой-Экопромпродукт» — изменить санитарную зону в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данным правительства, также «Финстрой-Экопромпродукт» планирует инвестировать 200 млн руб. еще в один овощной комплекс в районе ул. Заслонова.

Андрей Репин