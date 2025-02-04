Экс-замначальника полиции Стерлитамака будут судить за превышение полномочий

В Стерлитамакский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего замначальника городского отдела полиции Юлиана Ямлиханова и экс-замначальника уголовного розыска Андрея Семенова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору и из корыстной заинтересованности (пп. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2024 года в отдел полиции был доставлен житель Стерлитамака, бывший очевидцем преступления. Полицейские избили его, убеждая, что он является соучастником преступления. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности обвиняемые потребовали с потерпевшего деньги.

Чтобы расплатиться с полицейскими, местный житель вынужден был продать личный автомобиль Hyundai Solaris за 350 тыс. знакомому одного из сотрудников МВД. Получив 200 тыс. руб., полицейские разделили сумму пополам.

Андрея Семенова и Юлиана Ямлиханова задержали оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. По требованию прокуратуры, они уволены из органов по утрате доверия. Обвиняемые признали вину. Дата судебного заседания не назначена.

Идэль Гумеров