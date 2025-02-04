Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о местах, в которых реализованы оригинальные отельные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ilborro.it / en Фото: ilborro.it / en

Отличный и от того интересный отельный жанр, когда гостиница — не некое здание или энное количество вилл или коттеджей, а целая деревня, причем старинная. Яркий люксовый пример тут Il Borro Tenuta Ferragamo. Как понятно из названия, принадлежит она семье Феррагамо. Реставрацию ее начали осуществлять в 1993 году и превратили локацию в совершенно необычный курорт со старинными домами, в которых размещаются постояльцы, а также винодельней и гектарами земли с собственным большим хозяйством. Есть тут и лошади, и птицеферма, и многое другое. Но минус все-таки в том, что это такая имитация деревни, ведь, кроме гостей отеля, живут здесь разве что периодически приглашаемые на арт-резидентство художники. Настоящих местных вы здесь не увидите, в отличие от Априкале в Лигурии.

Тут владелица такого отеля Валентина Пилонеилюстра выкупила часть домов старинного поселения, отреставрировала их и превратила в номера, ресепшен и так далее. В остальных же зданиях продолжают жить местные. Есть в деревне и туристические прелести вроде вкуснейших ресторанов, магазинов сувениров и произведений ремесленников. В общем жизнь кипит, насколько она может кипеть в маленькой деревне в горах.

Ну а представьте себе, если в отель превратить не деревню, а часть города. Именно так сделали владельцы относительно нового проекта в бразильском Тирадентисе Pousada Boutique Villa Chafariz. Тирадентисе — это один из старинных городов, которые расцвели во времена «золотой лихорадки». Он до сих пор сохранил свой колониальный португальский стиль. И вот владельцы Villa Chafariz решили прямо на центральной площади, около знаменитого на весь штат Минас- Жерайс фонтана авторства скульптора и архитектора Алежадиньо сделать такую улочку с домами-номерами в колониальном стиле. Отдельное здание — домик, в котором проходят завтраки. Еще одно — fine dining ресторан для ужина, ну и своя зеленая территория. В хорошую погоду постояльцы могут завтракать или пить кофе не только в помещении, но и на зеленых склонах, где еще, кроме всего прочего, современные художники создали хорошо вписанные в ландшафтное окружение инсталляции.

Анна Минакова