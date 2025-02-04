Йенс Столтенберг назначен министром финансов Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. Его имя значится в составе нового кабмина, который огласил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, передает NRK. Господин Столтенберг подтвердил, что принял предложение возглавить минфин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Fure / NTB / Reuters Фото: Thomas Fure / NTB / Reuters

Перестановки в правительстве Норвегии начались в конце января после того, как Партия Центра объявила о выходе из коалиции из-за разногласий с Рабочей партией. Возглавляющий центристскую партию Трюгве Ведум был министром финансов, его место и займет Йенс Столтенберг. Теперь правительство Норвегии состоит из министров только Рабочей партии — впервые за 25 лет.

Из-за разногласий парламент покинули восемь из 20 министров. Помимо господина Столтенберга, места в правительстве заняли Нильс Кристен Сандтреэн (министр сельского хозяйства и продовольствия), Кьерсти Стенсенг (министр самоуправления и модернизации), Лене Вогслид (министр по делам детей и семьи), Торе О. Сандвик (министр обороны), Сигрун Аасланд (министр науки и высшего образования), Осмунд Аукруст (министр международного развития) и Астри Аас-Хенсен (министр юстиции и по ЧС). Все они — представители Рабочей партии.

Господин Столтенберг во второй раз становится министром финансов. Впервые он занял этот пост на год в 1996 году, когда премьер-министром Норвегии был Тубьер Ягланд. Должность генсека НАТО Йенс Столтенберг оставил в октябре 2024 года. Он пробыл на этом посту 10 лет.