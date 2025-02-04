УЕФА снял условную дисквалификацию с французского «Лиона»

Футбольный клуб «Лион» выполнил требования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к финансовой отчетности и избежал дисквалификации в Лиге Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

В декабре 2024 года Инстанция по финансовому контролю клубов (ИФКК) УЕФА установила, что отчетность «Лиона» за 2024 год не соответствовала требованиям регулятора. Из-за этого клуб был условно дисквалифицирован и мог лишиться возможности выступать в еврокубках в сезоне 2024/25 годов.

При этом регулятор дал «Лиону» время до 30 января для приведения финансовой отчетности в соответствие с нормами УЕФА. В частности, клуб должен был представить отчет независимого аудитора, который подтвердил бы, что клуб в состоянии поддерживать свое существование.

«"Лион" предпринял необходимые действия и выполнил требование ИФКК в установленный срок. Соответственно, Первая палата ИФКК решила, что условная дисквалификация не вступит в силу»,— говорится в заявлении УЕФА. Таким образом, французский клуб сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы.

Кирилл Сарханянц