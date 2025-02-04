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В Екатеринбурге откроют цех для производства трехэтажных трансформаторов

Группа СВЭЛ завершает строительство нового цеха площадью 10 тыс. кв. м по производству высокомощных трансформаторов напряжением до 750 кВ в Екатеринбурге. Открыть его планируют к июлю 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Цех позволит собирать силовые трансформаторы высотой с трехэтажный дом и увеличить вдвое объем производства масляных трансформаторов мощностью в 220-750 кВ, для него будет создано около 260 рабочих мест. «Это уникальные вещи, потому что чем выше напряжение, тем больше мощность и на большее расстояние можно передать энергию. Это делает наш регион еще сильнее с точки зрения компетенции»,— сказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам гендиректора СВЭЛ Алексея Кишко, проектирование оснащения и технологического цикла производства основывалось на лучших практиках отечественного и зарубежного энергомашиностроения. «Кроме того, мы будем изготавливать здесь шунтирующие реакторы мощностью 110 МВАр и напряжением 110 кВ»,— добавил он.

Строители уже завершили контур здания, начался монтаж технологического оборудования и подкрановых балок. На сегодня компания имеет в городе три площадки с общим штатом более чем в 2 тыс. человек.

Группа СВЭЛ — крупнейшее предприятие электротехнического машиностроения Свердловской области, основано в 2003 году. Входит в топ-3 производителей силовых масляных трансформаторов в России и экспортирует продукцию в 28 стран, включая Кубу и Корею.

Подробнее о развитии энергетической отрасли на Урале — в материале «Ток бежит по проводам»

Ирина Пичурина

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