FIDE избавилась от командного пунктика

Международная шахматная федерация (FIDE), кажется, создала довольно важный для отечественного спорта в нынешней ситуации прецедент. Она первой среди крупных спортивных структур допустила его представителей к участию в командных соревнованиях, сославшись при этом на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), акцентировавшего в общении с FIDE внимание на самостоятельности федераций в принятии подобного рода решений. Правда, допуск касается лишь довольно небольшой группы спортсменов — юношей и шахматистов с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: FIDE Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала на своем официальном сайте документ, в котором речь идет о об участии в ее соревнованиях «нейтральных атлетов», то есть атлетов из России и Белоруссии, попавших после начала специальной военной операции на Украине под санкции, из «уязвимых групп». Под «уязвимыми» понимаются шахматисты в возрасте до 18 лет, а также шахматисты с ограниченными возможностями.

FIDE сообщила, что «сохраняя приверженность инклюзивности, fair play и спортивным принципам» разрешает формировать команды, состоящие из «нейтральных атлетов», и допускать их к выступлению в своих состязаниях.

Они будут соревноваться на тех же условиях, на которых спортсмены участвуют в индивидуальных соревнованиях,— то есть без права использовать национальную символику и национальные гимны. Заместитель президента FIDE Аркадия Дворковича 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, отвечающий за имплементацию решения, заявил, что оно отвечает «как соображениям гуманитарного характера, так и принципам международного спорта».

Формально речь идет о не очень заметной для аудитории категории спортсменов и турниров. Но на самом деле этой инициативой FIDE создала, кажется, важный для отечественного спорта в нынешних условиях прецедент. В данный момент большинство международных спортивных федераций отказались от практики полного запрета на допуск российских спортсменов к своим соревнованиям, которого они строго придерживались с февраля 2022 год до появления весной 2023-го «смягчающих» рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Однако до сих пор этот допуск касался исключительно личных состязаний. В командных запрет всегда сохраняли даже «лояльные» структуры — такие как Международная федерация тенниса (ITF), и в 2022 году, на пике «изоляционной политики», не отстранявшая россиян и белорусов. FIDE оказалась первой крупной структурой, сломавшей устоявшийся шаблон.

При этом огромное значение имеют детали, относящиеся к процессу принятия ею решения по «уязвимым группам». Поручение рассмотреть вопрос об их допуске FIDE дала Генеральная ассамблея ООН. А консультации по этому поводу, как подчеркивал в интервью “Ъ” Аркадий Дворкович, она вела с МОК.

В публикации FIDE между тем приводится ответ головной спортивной организации на запрос по поводу правомочности действий FIDE. В нем говорится о том, что «способы реализации рекомендаций исполкома МОК по участию нейтральных атлетов» — «дело каждой федерации».

Более того, там сказано, что свежее решение «рекомендациям не противоречит».

Как признак дальнейшего смягчения позиции структур, контролирующих мировой спорт, в отношении российского спорта оценил новость и президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. Он выразил в интервью ТАСС надежду, что она является «только первым шагом».

До этого единственным случаем, когда возник вариант с приглашением, вопреки тренду, российских команд на международные турниры, была странная история, связанная с футболом. В конце сентября 2023 года UEFA внезапно санкционировала допуск на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе футбольных сборных России, выступающих в категории U-17, то есть для игроков не старше 17 лет, объяснив это заботой о «детях», которые «не могут нести ответственность» за взрослых.

Первыми топ-турнирами после частичного снятия санкций для российских сборных могли стать мужской и женский чемпионаты Европы 2024 года на Кипре и в Швеции в мае. Однако уже спустя две недели UEFA допуск отменила, сославшись на отсутствие «технической» возможности обеспечить представителям России участие в турнирах. О том, что в действительности заставило функционеров похоронить идею, догадаться было несложно, зная, что руководители нескольких национальных футбольных ассоциаций объявили о том, что их команды все равно будут бойкотировать матчи с российскими соперниками.

Алексей Доспехов