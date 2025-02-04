Группа «Самолет» построит в Уфе жилой комплекс к 2034 году

Группа «Самолет» объявила о начале реализации своего первого проекта в Уфе. Жилой комплекс «Урбан Мартен» будет возведен на пересечении улиц Урала Ражетдинова, Генерала Кусимова и бульвара Дмитрия Хворостовского, сообщили в пресс-службе «Самолета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первая очередь включает два многосекционных корпуса общей площадью более 26 тыс. кв. м. Общая площадь участка застройки — 32,6 га (арендован у минземимущества Башкирии). В комплексе планируется построить более 304 тыс. кв. м жилья и около 18 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры.

В проекте также предусмотрены два детских сада на 320 и 150 мест и школа на 1625 мест, пять паркингов на более чем 2 тыс. машиномест, плоскостные парковки на 1,7 тыс. машиномест.

Строительство объекта уже началось, отметили в «Самолете». Передача ключей покупателям квартир в первой очереди ЖК запланирована на конец первого квартала 2028 года. Полностью реализовать проект застройщик рассчитывает во втором квартале 2034 года.

Олег Вахитов