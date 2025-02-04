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В 2024 году татарстанцам вернули 118 млн руб. в рамках защиты прав потребителей

В 2024 году Роспотребнадзор по Республике Татарстан подготовил и направил в суды 1520 заключений в целях защиты прав потребителей. В пользу потребителей присуждено 118,15 млн руб., из которых 4,8 млн руб. присуждены в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Специалисты ведомства участвовали в судебных делах в качестве госоргана, дающего заключение, и охватили практически все сегменты потребительского рынка: 1018 заключений касались споров, которые были связаны с оказанием различных видов услуг. 502 заключения касалось сферы розничной торговли, из них 63 пришлось на дистанционную.

Республиканское отделение Роспотребнадзора в 2024 году подало 76 исков в защиту конкретного потребителя и 113 исков в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей.

Суды рассмотрели и удовлетворили 135 исковых заявлений, гражданам выплачены средства в размере 6,8 млн руб., из которых 172 тыс. руб. — компенсация морального вреда.

Артём Дергунов

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