Нижегородское правительство сообщило о росте турпотока в регион на 12,5%

Более 4,7 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году, что на 12,5% больше в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные мобильных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Олег Беркович считает, что это свидетельствует о продолжающемся укреплении статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны. Он добавил, что в течение последних лет турпоток в регион растет в среднем на 10-15% ежегодно, в 2024 году установили новый рекорд.

Росту туристического потока в Нижегородскую область в 2024 году, по мнению Олега Берковича, способствовали, в том числе, мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе «Культурной столицы России». Всего в регионе власти организовали более 170 тематических мероприятий, включая 225-летие поэта Александра Пушкина и 120-летие летчика Валерия Чкалова.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», у Росстата иные данные по турпотоку. За 2023 год официальный орган статистики насчитал 2,33 млн туристических поездок в Нижегородскую область, за девять месяцев 2024 года — 1,83 млн. Итоги 2024 года Росстат еще не публиковал.

Галина Шамберина